Viernes, 22 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Tlaquepaque para este viernes 22 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 51%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en El Salto
Clima en Cancún
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Guadalajara

Temas

  • Clima en Tlaquepaque
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones