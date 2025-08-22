Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 22 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

