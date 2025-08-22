Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 22 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey