Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 22 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este viernes 22 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 23 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 24 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

