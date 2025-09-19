Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 19 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 66%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Domingo 21 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Miércoles 24 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá