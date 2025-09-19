Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 19 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque