Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 19 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 21 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15