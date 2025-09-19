Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 19 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.Sábado 20 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 21 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 22 de septiembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Martes 23 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara