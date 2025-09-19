Tamaulipas: Alumnos golpean a director del Cetis 78 por acusaciones de acoso sexual (VIDEO)

El miércoles, estudiantes del Cetis número 78 de Altamira, Tamaulipas, arremetieron a golpes contra el director del plantel, Julio César Barrón, durante una protesta contra presuntos casos de acoso sexual.

La manifestación se salió de control "por la falta de respuestas de las autoridades", según argumentaron los inconformes.

Además de la agresión que lesionó al director, la institución sufrió vandalismo con daños a puertas, ventanas, mesabancos y computadoras.

En la cuenta de X bajo el nombre Justicia cetis78 (@cetis78kemados), se publicaron videos de la agresión. En esa misma cuenta, se denuncian casos de negligencia, agresiones contra alumnos y hostigamiento a maestros, con denuncias que se extienden a años anteriores.

�� ¡Los estudiantes del CETis 78 exigimos justicia!



17 de septiembre de 2025 – Hoy los alumnos del CETis 78 levantamos la voz porque ya estamos cansados de todo lo que vivimos en nuestra escuela. No podemos seguir callando mientras las autoridades hacen como si nada pasara. pic.twitter.com/eLhY6YmJcp — Justicia cetis78 (@cetis78kemados) September 18, 2025

Elementos de la Guardia Estatal intervinieron para rescatar al director lesionado del plantel escolar.

"Desde el arribo de las corporaciones, se implementaron acciones de seguridad con el propósito de salvaguardar la integridad del docente y comunidad escolar", indicó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

La misma Vocería informó que las autoridades ya investigan lo sucedido para deslindar responsabilidades."

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado donde mencionó que "se ha establecido una ruta de atención inmediata para garantizar la continuidad de los procesos educativos y la promoción de ambientes escolares adecuados", y que dará "acompañamiento a las denuncias de la comunidad escolar, particularmente las relacionadas con violencia contra estudiantes".

Con información de SUN

