Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este viernes 19 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 68%.Según se comunicó, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17