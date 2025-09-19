Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 19 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se informó, el clima presenta un 87% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

