Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 19 de septiembre anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

