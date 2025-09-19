Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 19 de septiembre anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 66%.Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa