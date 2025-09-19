Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este viernes 19 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

