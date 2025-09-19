Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 19 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 19 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga