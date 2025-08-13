Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 13 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se establece, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Domingo 17 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Martes 19 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 26Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México