Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 13 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se establece, el clima presenta un 68% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 17 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 26

