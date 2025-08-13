Miércoles, 13 de Agosto 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

El clima en Cancún para este miércoles 13 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se anuncia, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 16 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 20 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

