Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 13 de agosto informa que estará con lluvia de gran intensidad con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 69%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

