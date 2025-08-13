Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 13 de agosto informa que estará con lluvia de gran intensidad con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 69%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla