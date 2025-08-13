Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 13 de agosto informa que estará con lluvia de gran intensidad con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 69%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

