Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este miércoles 13 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17