Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 13 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 84%.Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11