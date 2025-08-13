Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 13 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

