Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 13 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15