Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 13 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan