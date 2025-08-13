Miércoles, 13 de Agosto 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 13 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 56%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

