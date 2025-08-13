Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 13 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 13 de agosto informa que estará con lluvia muy fuerte con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga