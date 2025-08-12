Profeco recupera 277 mil pesos para pasajeros afectados por lluvias en el AICM

Tras las intensas lluvias registradas la madrugada del lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, hasta las 19:00 horas del martes 12 de agosto, había brindado 135 asesorías y realizado 60 conciliaciones.

Gracias a estas gestiones, se logró recuperar un total de 277 mil 147 pesos en beneficio de pasajeros afectados por cancelaciones, retrasos, sobreventa de boletos y vuelos perdidos, entre otros motivos.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Profeco atendió a 195 personas; de ellas, el 62% solicitó apoyo por cancelación de vuelos, el 10% por sobreventa, el 14% por demoras y el 8% por pérdida de vuelos.

El resto fue por falta de información, cambios de itinerario, problemas de check-in, sobre peso de equipaje, negativa a reembolso y cobros indebidos.

En la red social X, el AICM dijo que se inundaron las pistas 5 derecha y 5 izquierda, lo que llevó a suspender operaciones a las 2:13 horas de este martes.

Agregó que se cancelaron tres vuelos y 120 tuvieron demoras, lo que afectó a 19 mil 500 pasajeros, considerando los 15 mil que se afectaron entre el domingo y lunes, cuando por las lluvias se afectaron 104 vuelos.

