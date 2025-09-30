Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 30 de septiembre prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 1 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Viernes 3 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Lunes 6 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

