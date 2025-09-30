Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 30 de septiembre informa que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 69%.Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tonalá