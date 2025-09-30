Martes, 30 de Septiembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este martes 30 de septiembre informa que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 69%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16

  Clima en El Salto
  Clima

