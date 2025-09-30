Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este martes 30 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 17

