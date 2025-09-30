Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 30 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 70%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 12

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

