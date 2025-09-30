Martes, 30 de Septiembre 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 30 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 80%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

