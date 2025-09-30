Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este martes 30 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 3 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 4 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque