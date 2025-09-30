Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 30 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 25

