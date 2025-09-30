Martes, 30 de Septiembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este martes 30 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 25

