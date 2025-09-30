Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 30 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23

