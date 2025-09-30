Martes, 30 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web

El clima en Puerto Vallarta para este martes 30 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23

