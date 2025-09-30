Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 30 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México