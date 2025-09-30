Martes, 30 de Septiembre 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tlaquepaque para este martes 30 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 79%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

