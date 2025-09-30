Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 30 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 30 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 83%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 12

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 12

