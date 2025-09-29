Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 29 de septiembre determina que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 47%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 30 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 1 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 4 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 5 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

