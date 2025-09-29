Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este lunes 29 de septiembre determina que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

