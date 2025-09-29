Lunes, 29 de Septiembre 2025

México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este lunes 29 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 79%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 1 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

