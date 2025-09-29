Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 29 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 79%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 1 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

