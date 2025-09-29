Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 29 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 79%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Miércoles 1 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Mazamitla