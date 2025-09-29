Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 29 de septiembre informa que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 83%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

