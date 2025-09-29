Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 29 de septiembre informa que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 83%.Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún