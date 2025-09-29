Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este lunes 29 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 73%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

