Ataques en Michoacán dejan tres muertos, autobús incendiado y avionetas destruidas

Casi al mismo tiempo, otro grupo abrió fuego en la pista aérea La Parota, en Tepalcatepec

Por: Elsy Angélica Elizondo

En los hechos hubo tres avionetas destruidas con explosivos. ESPECIAL

La madrugada de este domingo, el Cártel Nueva Generación (CNG) lanzó una serie de ataques simultáneos en los municipios de Coahuayana y Tepalcatepec, dejando un saldo preliminar de tres personas asesinadas, además de un autobús y tres avionetas destruidas con explosivos. 

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de un centenar de hombres fuertemente armados irrumpieron en las localidades de Santa María y El Ahijadero, en Coahuayana, donde atacaron con fusiles de asalto y explosivos, a menos de 10 kilómetros de una base militar. 

En El Ahijadero, los sicarios asesinaron a tres jornaleros, mientras que en Santa María incendiaron un autobús de pasajeros sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas–Colima, a la altura del puente de Coahuayana. 

Casi al mismo tiempo, otro grupo del CNG abrió fuego en la pista aérea La Parota, en Tepalcatepec, utilizando rifles calibre .50 tipo Barrett y drones cargados con explosivos. Como resultado, tres avionetas particulares fueron destruidas. 

Aunque los pobladores pidieron apoyo a las fuerzas federales, este les fue negado. En respuesta, la Guardia Comunitaria se movilizó y logró repeler parte de la ofensiva, frenando el avance criminal en la Sierra-Costa michoacana, zona limítrofe con Colima. 

La Policía Municipal aseguró la escena del crimen y confirmó que, pese a la magnitud del ataque, no se registraron personas lesionadas adicionales. 

Con información de SUN.

