La madrugada de este domingo, el Cártel Nueva Generación (CNG) lanzó una serie de ataques simultáneos en los municipios de Coahuayana y Tepalcatepec , dejando un saldo preliminar de tres personas asesinadas, además de un autobús y tres avionetas destruidas con explosivos.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de un centenar de hombres fuertemente armados irrumpieron en las localidades de Santa María y El Ahijadero, en Coahuayana, donde atacaron con fusiles de asalto y explosivos, a menos de 10 kilómetros de una base militar.

En El Ahijadero, los sicarios asesinaron a tres jornaleros, mientras que en Santa María incendiaron un autobús de pasajeros sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas–Colima, a la altura del puente de Coahuayana.

Casi al mismo tiempo, otro grupo del CNG abrió fuego en la pista aérea La Parota, en Tepalcatepec, utilizando rifles calibre .50 tipo Barrett y drones cargados con explosivos. Como resultado, tres avionetas particulares fueron destruidas.

Aunque los pobladores pidieron apoyo a las fuerzas federales, este les fue negado. En respuesta, la Guardia Comunitaria se movilizó y logró repeler parte de la ofensiva, frenando el avance criminal en la Sierra-Costa michoacana, zona limítrofe con Colima.

La Policía Municipal aseguró la escena del crimen y confirmó que, pese a la magnitud del ataque, no se registraron personas lesionadas adicionales.

Con información de SUN.

