Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este lunes 29 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 72%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

