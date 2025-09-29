Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

El clima en Zapopan para este lunes 29 de septiembre informa que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 71%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

