Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 29 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 74%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 3 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

