Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

El clima en Cancún para este lunes 29 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

