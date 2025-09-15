Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 15 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Miércoles 17 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

