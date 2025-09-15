Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este lunes 15 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

