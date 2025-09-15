Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 15 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 66%.Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún