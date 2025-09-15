Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 15 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 66%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

