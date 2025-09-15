Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 15 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 47%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Chapala