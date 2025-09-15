Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este lunes 15 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 71%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

