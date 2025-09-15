Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este lunes 15 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 69%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

