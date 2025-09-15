Lunes, 15 de Septiembre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 15 de septiembre de 2025

Redacción web

El clima en Zapopan para este lunes 15 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 20 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 21 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

